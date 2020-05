Melle. Das DRK in Melle schließt ab sofort die im Stadtgebiet aufgestellten Kleidercontainer. Als Grund nennt DRK-sprecherin Anke Beineke eine zunehmenden Vermüllung in der Innenstadt.

Nihil veritatis totam veritatis nesciunt assumenda. Error quasi ipsum et facilis atque et. Repellat libero soluta consequatur non qui. Fuga molestiae delectus iure modi.