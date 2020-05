Das Juxturnier in Altenmelle wird erst 2021 wieder stattfinden. Archivfoto

Conny Rutsch

Melle. Die Corona-Pandemie hat eine weitere Reihe von Veranstaltungen in Melle dahingerafft: das Kreissängerfest, Juxturnier und Erntedankfest in Altenmelle sowie das Herbstkonzert der Liedertafel in der Petrikirche.