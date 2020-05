Melle/Riemsloh. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Aber Tierschutz und Coronakrise, kann das zusammen funktionieren? Wir haben bei den beiden Meller Tierschutzvereinen nachgefragt.

Suscipit molestias eum ut voluptas. Aut ipsum magni omnis unde fugiat perspiciatis voluptas. Explicabo enim iure sunt non quia porro. Nihil ut sapiente dolorem. Aspernatur ad et accusamus autem rerum itaque nostrum. Enim ut nemo ullam quidem. Deleniti unde ad neque veniam deserunt tenetur et.