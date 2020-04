Neuenkirchen. Die Kinder und Mitarbeiterinnen des Montessori Kinderhauses & Familienzentrums in Neuenkirchen pflegen gewöhnlich einen engen Kontakt zum Altenzentrum Neuenkirchen. Gewöhnlich ist in diesen Wochen allerdings nicht viel und auch diese Besuche sind derzeit leider nicht möglich.

Um den Kontakt zu halten und die Verbundenheit mit den Menschen im Altenzentrum zu zeigen, hatten die Mitarbeiterinnen des Kinderhauses der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück eine Idee, die auch gleich in die Tat umgesetzt wurde.

Warenproben versteckt

Den Kindern hatten sie in diesem Jahr einen Ostergruß mit einer kleinen Überraschung direkt nach Hause vor die Tür gebracht. „Das können wir doch auch für Senioren im Altenzentrum machen“, dachten sich die Kolleginnen und sammelten bei einigen Geschäften in Neuenkirchen kleine Warenproben, die dann in den selbstgebastelten Osterhasen "versteckt" wurden.



Insgesamt 86 Osterhasen und eine Aufmerksamkeit für die Mitarbeitenden wurden am Dienstag dieser Woche an die Leiterin des Altenzentrums, Jutta Diekmeyer, „übergeben„. Birgit Gunst vom Kinderhaus stellte die Kisten mit den Ostergeschenken aus gebotener Vorsicht vor die Tür. Für die Senioren ist der Ostergruß sicher ein kleiner Lichtblick in dieser besuchslosen Zeit.