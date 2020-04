Melle. Vor der pandemiebedingten Einstellung des Sportbetriebs hat der AC Melle nach einer sehr erfolgreichen Saison 2019 seine Meister in den Sparten Kartslalom, Rennkart, Automobilslalom, Rallye und Oldtimer geehrt.

Wegen der großen Erfolge fanden der Präsident des AC Melle, Jens Wittenbrock, und Sportleiter Ralf Bietendüwel im bayerischen Hof in Melle ausschließlich anerkennende Worte für die Motorsportler. Nach der Ehrung und einem reichhaltigen Essen saßen Fahrer, Beifahrer, Mütter und Väter, Schrauber, Vorstände, Ehefrauen und alle sonstigen Aktiven des Vereins noch länger im Gespräch zusammen.



Bei den Kartslalomfahrern wurden Fabian und Marie Netemeyer sowie Keanu und Noelani Kaja vom Sportleiter ausgezeichnet. Bei den Rennkart-Aktiven durften Luca Thiel, Variato Wildemann, Marvin Kaja, Niklas und Christian Friedering sowie Moritz Groneck als „Kämpfer des Jahres“ ihre Pokale in Empfang nehmen. Im Bereich Automobilslalom vertraten Lukas Vinkmann und Marvin Kaja den AC Melle und wurden für ihre erfolgreiche Saison ausgezeichnet. Für die Rallye-Sparte nahm Marco Keller seinen verdienten Pokal entgegen. Abschließend empfingen Erwin Waschke, Bernhard Dreckschmidt, Jürgen Weiß und Marvin Kaja in der Oldtimer-Sparte ihre Ehrung vom Sportleiter.

Die Vorbereitungen für Veranstaltungen 2020 waren bereits weit vorangeschritten, doch wegen des Coronavirus ist der Saisonstart derzeit noch nicht absehbar. Die für den 23. Mai geplante Rallye Grönegau ist bereits abgesagt worden, wie Thomas Friedering vom AC Melle berichtet. In diesem Jahr stehen im Automobilbereich weitere große eigene Veranstaltungen an: etwa das Oldtimertreffen samt Ausfahrt am 9. August und der Flugplatzslalom am 18. Oktober.

Die für Ende März geplante Saisoneröffnung mit dem Ems-Vechte-Pokal im Kartslalom des Nachwuchses ist schon ausgefallen. Die kleinen Kartslalom-Asse wollen am 12. Juli mit dem Pokallauf zum ADAC Weser-Ems-Pokal im Grönegau Station machen.