Unterschiedliche Nutzerinteressen von Mietern und Jugendzentrum werden in dem neuen Gebäude an der Bureschen Straße unter einen Hut gebracht. Simulation: Architektur- und Ingenieurbüro Eleks und Wilmes

Melle. Am neuen Jugendzentrum in Melle, das nebst 33 Wohnungen im Wohnquartier „Neue Mitte Nord“ an der Buerschen Straße entstehen soll, wird intensivst geplant. Die Vorbereitungen sind so weit gediehen, dass Anfang nächsten Jahres mit dem Bau begonnen werden soll.