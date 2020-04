Vermittelt gerne Hilfekontakte: Jeanette Kath, die Leiterin des Bürgerbüros Buer. Foto: Conny Rutsch

Melle. Vor drei Wochen ging die Aktion „Corona-Hilfe für Melle“ an den Start. In Zusammenarbeit mit dem Ehrenamtsbüro der Stadt sowie den Bürgerbüros der Stadtteile bieten Mitglieder von Vereinen und Institutionen, der Kirchen und auch Privatpersonen ihre ehrenamtliche Hilfe an.