Melle/Osnabrück. Seit fast einem Jahr beliefert der private Strick-Kreis um Beate Reifenberger, Clubmaster des Kiwanis Clubs Melle, den Babybesuchsdienst des Landkreises Osnabrück mit selbst gestrickten Babysöckchen.

Die steigende Nachfrage sorgt dafür, dass über die Zugabe der Söckchen zum Begrüßungspäckchen, junge Eltern vielfältige Informationen über ebenfalls beigefügte Aufklärungsbroschüren erhalten. So werden sie zum Beispiel auch zum Thema Schütteltrauma bei Babys informiert.



Dem Kiwanis Club ist es hierbei ein ganz besonderes Anliegen, dass die Schwächsten in der Gesellschaft geschützt werden. Dem Service Club gelingt es, durch die Sockenspende dafür zu sorgen, dass Informationsblätter, wie „Bitte nicht schütteln“ eine große Verbreitung finden und so Aufklärung betrieben wird.

Schütteltrauma

Beim Schütteltrauma schlägt der Kopf des Babys hin und her: Die noch schwache Nackenmuskulatur kann den im Verhältnis zum Körper großen Kopf des Kindes nicht abfangen, so dass Blutgefäße und Nervenbahnen im Gehirn reißen können, was zu bleibenden Schäden führen kann.

Oft sind es in den Familien Situationen völliger Überforderung, die dazu führen, dass das schreiende Baby geschüttelt wird, um es ruhig zu bekommen. Auch besondere Stresssituationen, wie beispielsweise eine Art „Lagerkoller“ können zu unbedachten Aktionen im Umgang mit Neugeborenen führen. Meist ahnen die betreffenden Personen nichts oder es ist ihnen nicht bewusst, wie gefährlich dies für das Baby ist.

Da die Abhängigkeit von Erwachsenen in den ersten Lebensjahren besonders groß ist, ist es auch besonders wichtig, in diesem Bereich Aufklärungsarbeit zu leisten und für das Thema Schütteltrauma zu sensibilisieren. Der Meller Club ist froh, mit dieser kleinen Aktion dazu breitragen zu können.

Aktuell wird der Babybesuchsdienst wegen des Corona Virus ausgesetzt. Es ist dem Kiwanis Club deshalb ein Anliegen, auf die Gefahren des Schüttelns von Babys hinzuweisen.