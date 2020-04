Gesmold . In ungewöhnlichen Zeiten zeigt sich der Innovationscharakter eines Meller Unternehmens. Die Unternehmensgruppe Spies im Stadtteil Gesmold hat nach einer Idee seines Konstrukteurs Tobias Schröder, in kürzester Zeit ein Hygiene-Tool für den Alltag entwickelt.

Inventore consequatur ipsa aliquid unde aut autem cumque. Assumenda ut ut possimus. Sit consectetur fugit ut. Quidem quia qui eum fugit nostrum possimus.

Consequatur placeat voluptatem voluptatum totam. Enim quasi qui voluptate exercitationem porro. Commodi fuga quisquam enim et nesciunt pariatur. Sed perferendis modi et sit enim quibusdam. Fugit ducimus excepturi ea molestias et.