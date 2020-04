Umherreisende wohnungslose Menschen können in Coronazeiten sieben Tage in der Übernachtungsstelle am Engelgarten bleiben. Mitarbeiter Rainer Grüter (rechts) kümmert sich um Übernachtungsgast. Foto: Christian Woelki

Melle. „Bleiben Sie zuhause!“ Diesen Rat legt die Bundesregierung den Bürgern in Absprache mit den Virologen ans Herz. Aber nicht jeder kann nach Hause. Was ist mit den Menschen, die beispielsweise in Melle ohne Obdach sind?