Einbrecher in Meller Blumenladen

Gefahndet wird nach den beiden Männern, die am Mittwochnachmittag in Melle in ein Blumengeschäft eingebrochen waren. Symbolfoto: Michael Gründel

Melle . Auf dem Gelände eines Blumengeschäftes an der Neuenkirchener Straße in Melle trieben am Mittwochnachmittag Einbrecher ihr Unwesen.