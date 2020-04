Neue LTE-Station in Melle in Betrieb CC-Editor öffnen

Der schnelle Datendienstes LTE (Long Term Evolution) wird in Melle und im Landkreis Osnabrück weiter ausgebaut. Foto: dpa

Wellingholzhausen. Vodafone versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5.000 Einwohner und Gäste in Melle mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat der Telekommunikationsdienstleietser jetzt eine eigenfinanzierte LTE-Station in Wellingholzhausen im Bereich des Beutling in Betrieb genommen.