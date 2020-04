Reifenstapel an einer Meller Autowerkstatthalle in Brand CC-Editor öffnen

Dicht an dem Werkstattgebäude loderten am späten Dienstagabend die Flammen. Foto: Festim Beqiri

Melle. Gegen 22.40 Uhr am Dienstagabend wurden am Dienstagabend mehrere Ortsfeuerwehren zu dem Einsatz an der Vessendorfer Straße in Peingdorf alarmiert. Ein Reifenstapel an einer Autowerkstatt stand dort in Brand.