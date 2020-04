Wellingholzhausen. Die Corona-Krise erfordert auch beim privaten Sporttreiben Flexibilität. Der Meller Klaus Schreer hat seine Fitnessgeräte daheim auf der überdachten Loggia so positioniert, dass er morgens im Sonnenschein aktiv werden kann.

Der Wellingholzhauser schwimmt in normalen Zeiten täglich seine Bahnen im Schwimmbad und macht Krafttraining im Fitnessstudio. Da derzeit beide Einrichtungen coronabedingt geschlossen sind, werden die heimischen Fitnessgeräte umso wichtiger. „Diese Geräte sind eine schnelle und feine Sache. Ich nutze den Stepper, das Trampolin sowie Rücken- und Beintrainer jetzt intensiver als sonst. Ich trainiere jeden Morgen nach dem Aufstehen und dem ersten Kaffee für gut 20 Minuten. Man muss schließlich etwas machen“, ist Schreer überzeugt.

Der Sportler hat noch einen Geheimtipp fürs Workout in den eigenen vier Wänden: „Das Trampolin nutze ich auch zum Laufen.“

Wir sind gespannt auf weitere Ideen der Meller fürs private Workout. Schildern Sie uns, wie Sie sich in dieser Zeit fit halten. Und schicken Sie uns für die Veröffentlichung ein Foto davon. Videos nehmem wir als Bonus auch gerne. Wir bemühen uns, möglichst viele Zusendungen zu berücksichtigen. Übermitteln Sie Ihre Ideen mit Name und Telefon (nur für uns) per E-Mail an: sport@meller-kreisblatt.de.