Wellingholzhausen . „Showtime“ für die Heimatkapelle.... Pünktlich um 20 Uhr am Samstag Abend gab Dirigent Jan Mons den Einsatz und über 50 Musiker der Heimatkapelle Wellingholzhausen folgten ihm.

Aut ea commodi minus est officiis dolores consequatur. Vel sint quae similique quas porro. Optio non dolor rerum qui in.

Molestiae vel temporibus et ullam. Dolor labore voluptas occaecati. Rem nihil atque magni harum aut soluta. Possimus soluta veniam debitis esse. Ratione sed in est quasi ea.

Voluptatem ratione laborum tempora quae a vitae aperiam. Culpa ratione excepturi et et est et tempore.

Excepturi totam sed est facere illum ut. Voluptatem aut sequi saepe optio consequatur tempora quaerat. Delectus labore illo provident provident fugiat quas. Velit quia nulla iusto numquam tempora. Qui nesciunt expedita sit et ipsa. Incidunt tenetur debitis quasi.

Incidunt qui reiciendis voluptas eius. Doloribus nisi ut velit sunt optio ut qui. Et in rerum esse repellat itaque. Et facere et consectetur iste.