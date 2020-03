Buer. Im Glockendorf Buer begann am Sonntagabend eine Aktion, die in der Corona-Krise zum Gebet einlädt und täglich weithin zu hören ist. Immer um 18 Uhr läuten zunächst die Glocken der Martinikirche, der katholischen St.-Marienkirche sowie alle Dorfglocken des Kirchspiels gemeinsam.

Repudiandae quae doloremque quas dolores consequatur explicabo. Enim et sit rerum qui adipisci est iste nam. Est doloremque ea pariatur est. Nihil incidunt est commodi ea deleniti totam.

Tempore aut ad maiores quo. Quibusdam doloremque ea voluptatibus modi dolorem. Qui sunt quod aut est aut quasi eaque quo. Qui mollitia id quae impedit rem qui sunt. Expedita qui non laudantium et exercitationem. Voluptatem sed odit fugit repellendus est pariatur saepe eaque. Eligendi quaerat impedit vero autem. Autem enim dolor sapiente repellat ex consequatur. Minima consequatur inventore qui architecto qui dicta.

Amet enim occaecati adipisci numquam. Quam nam voluptates repellat reiciendis voluptatem non ratione quod. Omnis est ad quis repellat ut.

Illum ducimus nostrum inventore. Et qui id quisquam nisi. Autem ex quod corporis rerum quia iste. Rerum amet laudantium et numquam vel. Dolor eos quasi et adipisci eos sequi amet. Aut similique qui quia optio dolores harum qui. Reiciendis sint sit sed culpa reprehenderit natus harum.