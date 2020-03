Melle. In diesen Tagen stürzen sich viele Verbraucher auf Waren wie Nudeln oder Mehl. Doch auch die Nachfrage nach Kartoffeln ist in der vergangenen Woche stark gestiegen. "Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Kartoffeln deutlich erhöht", sagt Landvolk-Vizepräsident Holger Hennies unter Berufung auf Anbauer, die direkt vermarkten.

