Feuerwehr rettet Jack Russell Terrier in Meller Bergen CC-Editor öffnen

Mit vereinten Kräften befreiten die Feuerwehrleute den Terrier aus seinem "Gefängnis". Foto: Johann Erdmann

Melle. Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung wurde die Ortsfeuerwehr Oldendorf am Samstagnachmittag in die Meller Berge gerufen: Nahe der Schutzhütte am Thomaskreuz war ein Hund vermutlich einem Wildtier unter einen Langholzstapel gefolgt und steckte dort anschließend fest.