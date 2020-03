Team der DRK-Rettungswache richtet Appell an Meller CC-Editor öffnen

Mit einer klaren Botschaft auf Facebook unterstreicht das Team der DRK-Rettungswache Melle die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Foto: Julian Leuders

Melle. Wohl kaum eine zentrale Botschaft ist in dieser Zeit präsenter als die Aufforderung „Bleibt zuhause!“. Auch das Team der DRK-Rettungswache hat sich mit diesem Appell auf Facebook an die Menschen in Melle gewandt.