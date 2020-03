Dank des Doppeljahrgangs 2011 gibt es am Gymnasium in diesem Jahr keine Abiturprüfungen. Fotos: Christina Wiesmann

Melle/Buer/Neuenkirchen. Seit fast zwei Wochen ruht der Schulbetrieb in Niedersachsen wegen dem Coronavirus. Finden die Abschlussprüfungen an den Schulen in Melle wie gewohnt statt und wie lernen die Schüler aller Klassenstufen eigentlich gerade?