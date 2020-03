Melle. Nach einwöchiger Pause verteilt die Meller Tafel am Dienstag, 31. März, wieder Lebensmittel an ihre treuen Kunden. Allerdings kann dieses aus Sicherheitsgründen nur im 15-Minuten-Takt im Freien geschehen.

