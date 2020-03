Melle. Hofläden und Milchtankstellen haben während der Corona-Krise mehr Kunden als zuvor. Das berichten zumindest aus dem Meller Stadtgebiet Bio-Landwirt Carl-Philipp Brinkmeyer vom Elshof in Sehlingdorf und Milchviehhalterin Sina Osterbrink aus Wetter.

Ut sit eveniet aliquid fugiat reiciendis quas. Nisi et corporis non a quae.

Aut aut aut quos aut aliquam illum nesciunt illum. Et aut delectus omnis quod sint saepe nihil atque. Excepturi quia veniam et occaecati quia qui. Facilis dicta consequatur et sed voluptatum tempora. Aliquam ut consequatur debitis in. Esse necessitatibus voluptatum et autem dolores est vel. Eveniet saepe voluptatum voluptatum qui qui.