Melle. Das Meller Trinkwasser kann in Trockenzeiten knapp werden. Das zeigten bereits die beiden extrem trockenen Hitzesommer 2018 und 2019. Mögliche Vergrößerungen der Kapazitäten und Reserven durch ein zusätzliches Wassergewinnungsgebiet im Bereich von Riemsloh, Bennien, Groß Aschen und Hoyel werden derzeit untersucht.

