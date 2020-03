Trotz leerer Kirche fand am Sonntag ein Gottesdienst in Buer statt. Foto: Christoph Michalski

Buer . Am Sonntag feierte Pastorin Inga Göbert mit einigen Bläsern des örtlichen Posaunenchores einen Gottesdienst in der Martinikirche im Meller Stadtteil Buer, der live an Handys oder Computer übertragen wurde. Am Montag nahm sie eine Nachlese vor.