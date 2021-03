Melle. In Melle sind am Donnerstag zwölf Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der aktuell Infizierten nahm im Vergleich zum Vortag zu. Die Entwicklung in der Übersicht.

Wie der Landkreis mitteilt, führte der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück für Melle am Donnerstag, 4. März, 105 aktuell Infizierte in seiner Statistik – am Vortag waren es 102. Am Donnerstag wurden zwölf Neuinfektionen erfasst. Die Daten der neuen Corona-Testzentren, die am 27. Februar gestartet sind, sind in der aktuellen Auswertung vom Sonntag nicht enthalten.

Da wieder einige Personen als genesen gelten, nahm die Zahl der aktuell Infizierten am Donnerstag weniger stark zu, als die Zahl der Neuinfektionen vermuten lässt. Am 22. November hatte die Zahl der aktuell Infizierten in Melle mit 260 einen Höchstwert erreicht. Den höchsten Wert in diesem Jahr hatte es am 1. Januar mit 140 aktuell Infizierten gegeben.



Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden bis Donnerstagmorgen 1586 Personen aus Melle als infiziert erfasst. Am Vortrag waren es 1574. Am 1. Januar hatte die Zahl aller registrierten Corona-Fälle in Melle bei 1083 gelegen.

In Stadt und Landkreis Osnabrück waren am Donnerstag 732 aktuell Infizierte registriert (15 mehr als am Vortag), davon 434 (+10) im Landkreis und 298 (+5) in der Stadt.



Die aktuellen Inzidenzzahlen sind auf der Seite des Landes Niedersachsen einsehbar.

In unseren Grafiken haben wir die Entwicklung des Infektionsgeschehens aufgeführt.

Covid-19- und 7-Tage-Inzidenz in Melle

Eine Übersicht über die Zahl der Corona-Infizierten in Osnabrück und im gesamten Landkreis Osnabrück haben wir in einem gesonderten Artikel aufgeführt.