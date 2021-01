Corona-Zahlen für Melle: Wie hoch ist die Zahl der Neuinfektionen?

Melle. In Melle sind am Donnerstag mehr als zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der aktuell Infizierten nahm im Vergleich zum Vortag zu. Die Entwicklung in der Übersicht.

Wie der Landkreis mitteilt, führte der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück für Melle am Donnerstag (21. Januar 2021) 77 aktuell Infizierte in seiner Statistik – am Vortag waren es 71, vor einer Woche 98. Am Donnerstag wurden