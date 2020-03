Zeugen nach Schlägerei in Melle gesucht CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in Melle. Foto: Jörn Martens

Melle. Zu einer Schlägerei auf dem Gelände der Metank-Tankstelle in Melle an der Oldendorfer Straße ist es am Samstagabend um 20.20 Uhr gekommen.