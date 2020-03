Kfz-Zulassung in Melle nur noch per E-Mail CC-Editor öffnen

Per E-Mail und nur für Meller: Die Zulassung von Kraftfahrzeugen. Foto: Christoph Franken

Melle. Wer sein Fahrzeug in der Zulassungsstelle im Meller Stadthaus am Schürenkamp 16 anmelden möchte, muss sich angesichts der Corona-Krise auf einige Veränderungen einstellen. So sind Zulassungen nur noch nach vorheriger Terminabstimmung per E-Mail unter kfztermine@stadt-melle.de möglich.