Buer. Die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr im Meller Ortsteil Tittingdorf fand vor Ausbruch der Corona-Krise statt. Neben den Mitgliedern der Ehrenabteilung, den aktiven Mitgliedern waren zahlreiche fördernde Mitglieder und Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne der Einladung in das Feuerwehrgerätehaus gefolgt.

Die Ortsfeuerwehr Tittingdorf besteht zurzeit aus 62 Mitgliedern, die sich in 25 aktive Einsatzkräfte, acht Blauröcke in der Ehrenabteilung und 29 fördernde Mitglieder aufteilen. Die Aktiven waren im Berichtsjahr bei insgesamt acht Brand- und Hilfeleistungseinsätzen gefordert, insgesamt war das ein Rückgang bei den Einsatzzahlen der Vorjahre. Neben der umfangreichen Aus- und Fortbildung am Standort mit 16 Ausbildungsdiensten ist auch eine Alarmübung absolviert worden.

Dank des Ortsbürgermeisters

Dann wurde die turnusgemäße Wahl des Ortskommandos durchgeführt, wobei alle Mitglieder dieses Gremiums in einstimmiger Wiederwahl im Amt bestätigt werden konnten. Für die Bereitschaft zur Übernahme dieser wichtigen Funktionen bedankte sich der Ortsbürgermeister bei den jeweiligen Amtsinhabern ganz herzlich.

In der Versammlung beförderte den Ortsbrandmeister Thomas Buermann die Feuerwehrmitglieder Jakob Leimbrock und Kyllian Vaupel zu Feuerwehrmännern.

Eine besondere Ehrung wurde dem Ersten Hauptlöschmeister Günter Staas zuteil. Für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Tittingdorf erhielt er das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes unter dem Applaus seiner Feuerwehrkameraden.