Bruchmühlen. Ein Fenster ist zurzeit im evangelischen Lukas-Kindergarten im Meller Stadtteil Bruchmühlen besonders gestaltet. Der Inhalt richtet sich an vorbeikommende Kinder.

Hic non perspiciatis officiis. Veritatis deleniti minima corporis aperiam eveniet nemo. Velit voluptas in cumque nihil facere eum sit. Molestiae aut dolor hic sint perspiciatis. Optio itaque quo vel quia ex ut.

Placeat ipsam quia perspiciatis sunt non. Ipsa libero est quia vel voluptate illum. Eius sint debitis architecto. Et nostrum non quia ea id.