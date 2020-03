Diakonie in Melle will für Menschen weiter da sein CC-Editor öffnen

Auch die Ansprechpartner der Diakonie-Sozialstation in Melle sind telefonisch erreichbar. Foto: Christoph Franken

Melle. Die Diakonie Osnabrück mit ihren Einrichtungen in Melle ist auch in Krisenzeiten für die Menschen da, die Unterstützung und Hilfe benötigen. Jedoch sei es auch hier erforderlich, persönliche Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren, um der schnellen Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, heißt es in einer Mitteilung.