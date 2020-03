Baumärkte: In Melle zu, in Bünde geöffnet CC-Editor öffnen

Die Kunden wollen sich jetzt zu Hause spielerisch beschäftigen: Betriebsleiter Andras Losch präsentierte am Mittwoch noch das Sortiment im Hagebaumarkt, das gerade wieder aufgefüllt worden war. Foto: Christoph Franken

Melle/Bünde. Nun hat es also auch die Baumärkte in Melle erwischt. Bis Mittwochabend durften sie wegen ihres speziellen Sortiments geöffnet haben, seit gestern hat der Landkreis Osnabrück den Verkauf an Privatleute untersagt. Das Unverständliche daran: Im angrenzenden Bünde in Nordrhein-Westfalen haben die Baumärkte nach wie vor geöffnet.