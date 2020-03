Melle. Sebastian Schleicher ist der neue alte Trainer bei der ersten Handball-Männermannschaft der SV Eicken. Im Sommer übernimmt er das Amt von Maik Rapczinski und Dominic Müller, die sich zum Saisonende verabschieden. Der Rückkehrer freut sich auf eine „tolle Truppe“. Bleibt abzuwarten, in welcher Liga er sie übernehmen darf.

