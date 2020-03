Die Meller Tafel versorgt rund 200 Bedürftige pro Woche. Die Ausgabestellen bleiben vorläufig geschlossen. Archivfoto: Kirsten Muck

Melle. Von den Auswirkungen des Coronavirus ist auch die Meller Tafel betroffen. Am Mittwoch wurde die letzte Lebensmittelausgabe durchgeführt. Das betrifft nicht nur die Ausgabestelle in Melle, sondern auch die in Bünde und Bad Essen-Rabber.