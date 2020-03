Melle. Unübersehbar prangen am Haupteingang des Klinikums Melle große Plakate, die einerseits Informationen für Corona-Notfallpatienten enthalten, andererseits aber auch auf das Besuchsverbot in dem Krankenhaus hinweisen.

