Melle. Eine gute Idee: Die Alzheimer Gesellschaft Melle kümmert sich mit einem Einkaufsdienst ab sofort um ältere Menschen und chronisch Kranke in Melle-Mitte. Geliefert werden Lebensmittel und Medikamente.

