Buer. Mit dem traditionellen „Ersten Schuss“ hat das Königspaar Rainer I. (Meyerdrees) und Gesine I. (Waltinger) noch kurz vor der dramatischen Ausbreitung des Corona-Virus im Schießsportzentrum Grönen Holz die neue Schießsportsaison der Schützengesellschaft im Meller Stadtteil Buer eröffnet.

„Ich freue mich sehr, dass Ihr Euch in so großer Zahl zu unserem Saisonauftakt eingefunden habt“, sagte Präsident Dirk Kath in seiner Begrüßungsansprache an seine Schützenschwestern und Schützenbrüder gerichtet. Er verlieh in diesem Zusammenhang der Hoffnung Ausdruck, dass der „Erste Schuss“ den Beginn eines ereignisreichen Schützenjahres mit vielen sportlichen Erfolgen und zahlreichen geselligen Veranstaltungen bilden möge.

Im Anschluss an ein gemeinsames Frühstück fanden auf dem Schießstand verschiedene Wettbewerbe statt. Und Spannung kam auf, als zum Abschluss der Veranstaltung die Siegerehrung stattfand. Unter dem Jubel der Anwesen konnte dabei Hartmut Vogt die begehrte Ehrenscheibe entgegennehmen, während die Tagespreise an Maik Kornetzki, Sabrina Schlattmann, Patrick Schlattmann, Mirco Bredenförder und Claudia Weber gingen. Als bester Schütze der Jugendabteilung erwies sich Ole Aring, der hierfür einen Präsentkorb erhielt.