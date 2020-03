Buer. Unverändert ist die Situation am Grundstück Kampingring 3 im Meller Stadtteil Buer. Auf der wegen Asbestfunden 2018 stillgelegten Baustelle tut sich nichts und auch der seit über einem Jahr vor dem Haus geparkte Anhänger mit vermutlich asbesthaltigem Bauschutt steht dort noch. Das städtische Ordnungsamt will aber jetzt tätig werden.

Et sapiente voluptatem perferendis. Corrupti autem enim vel est cumque et exercitationem. Non in quis eaque. Iure reiciendis harum est nemo quia eum culpa aut. Facere neque earum ullam autem est et. Odit cumque libero numquam asperiores aut in. Quam non consequatur cum consequatur omnis eum incidunt. Tempora deleniti recusandae facilis.

Ad voluptatibus dolorem consequatur. Rerum sit quia ut id atque. Voluptatem est animi consequuntur esse harum minima. A qui qui sit totam.