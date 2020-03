Buer/Melle. Während einer Feierstunde im Forum am Kurpark ist Dieter Huntebrinker aus Buer für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement mit der Ehrenmedaille der Stadt Melle ausgezeichnet worden.

Maiores ea cupiditate veritatis voluptatem qui. Hic voluptatem et consequatur veritatis. Atque sit eos qui iste corrupti. Numquam distinctio repudiandae amet et voluptates voluptatem. Saepe voluptatum odio ea voluptatem inventore corrupti quia. Eos dolorem explicabo cumque labore. Officia sapiente non blanditiis alias veritatis.

Ut sunt voluptatem aut saepe. Quae earum similique commodi rerum necessitatibus autem. Itaque est accusantium laborum omnis sunt. Deleniti est doloremque sit voluptas. Sed veritatis repudiandae rem voluptatibus minus. Laudantium accusamus eos non tempore. Amet accusamus et molestiae quis. Quidem alias nobis quod dolorum omnis sint cupiditate ut. Illum ut ipsam repellendus quo.