Die "Neue Mitte Nord" in Melle: Ein Juwel

Melle. Lange hat's gedauert, jetzt stehen die Zeichen auf Grün: Im neuen Wohnquartier "Neue Mitte Nord" kann bald gebaut werden. Damit bekommt Melle ein Juwel.

Seit 2015 wird intensiv über die „Neue Mitte Nord“ diskutiert. Zwischenzeitlich geriet das ehrgeizige Großprojekt, ein attraktives Wohnquartier in 1-a-Lage zu bezahlbaren Preisen zu entwickeln, ins Stocken. Zweifel an der Umsetzbarkeit wurden laut.

Nun ist die Stadt an dem Punkt angelangt, an dem der Knoten endgültig durchgeschlagen wird. Der Fachausschuss gibt grünes Licht für die Änderung des Flächennutzungsplanes und für die Aufstellung des Bebauungsplanes, so dass der Beschluss des Rates nur noch Formsache sein dürfte. Damit sind die Weichen für ein trendiges Quartier gestellt, das städtebauliche Akzente setzt. Melle kann dadurch nur gewinnen. Die Stadt bekommt ein Juwel, das nur noch geschliffen werden muss.