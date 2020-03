Melle. Nach der desolaten Vorstellung beim 23:30 gegen den Letzten Jever müssen die Eickener Landesliga-Handballer gegen die HSG Osnabrück wieder in die Spur finden. In der Landesklasse können die Tiger daheim gegen die HSG Osnabrück II bereits den Aufstieg klarmachen, während Eicken II nach dem Befreiungsschlag in Herzlake gastiert.

Die Klatsche gegen das Schlusslicht sei auf einen Komplett-Blackout seines Teams zurückzuführen, meint ESV-Trainer Maik Rapczinski. Eicken hatte in der Vergangenheit im Verlauf einer Saison immer Leistungsschwankungen. Meistens trat der Leistungsabfall im Dezember auf, jetzt ist er auf die Phase Februar und März verschoben. „Das müssen wir uns zugestehen: Wir können die Saison nicht auf einem gleichbleibend hohen Niveau durchspielen“, verdeutlicht der Coach.



Wichtig sei es nun, im Saisonendspurt die aktuelle Delle wieder glattzubügeln. „Wir glauben daran“, betont der Coach. Und sieht das Positive: Eicken ist bei noch fünf ausstehenden Partien weiter Spitzenreiter. Verfolger Bissendorf II (zwei Punkte Rückstand bei einem Spiel in der Hinterhand) sowie der Dritte Schüttorf und der Vierte Nordhorn II haben das schwerere Restprogramm. „Die Karten sind für uns gelegt – noch. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass jetzt jedes Spiel Endspielcharakter hat.“

Das erste Endspiel steigt am Samstag (18 Uhr) in eigener Halle gegen die HSG Osnabrück – wenn denn das Coronavirus den Handballspielbetrieb nicht noch kurzfristig lahmlegt. Die ebenfalls in ihren Leistungen schwankenden Gäste stecken als Drittletzter mitten im Abstiegskampf und werden sicher kein angenehmer Gegner. Rapczinski erwartet ein Kampfspiel mit offenem Visier. „Wir müssen das, was uns auszeichnet, also Kampfgeist, Überzeugung, Emotion, mindestens aufs Spielfeld bringen. Spielerisch werden wir in diesen Wochen nicht glänzen.“ So gelte es, sich die Zuversicht zurückzuholen. Für das Vorhaben stehen – abgesehen von den Langzeitverletzten – alle Spieler zur Verfügung. Danach hat die ESV laut Spielplan fünf Wochen Wettkampfpause.

Eicken II will in Herzlake überraschen

Derweil kann die HSG Grönegau-Melle eine Klasse tiefer nach dem jüngst abgesagten Spiel gegen die SG Teuto mit einem Sieg an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen die HSG Osnabrück II den Aufstieg in die Landesliga vorzeitig perfekt machen. Die Osnabrücker hingegen kämpfen nach fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen noch um den Klassenerhalt. Also wieder eine klare Ausgangsposition vor einem Heimspiel der heimstarken Tiger in der Sporthalle Neuenkirchen.

Problematisch ist aber weiter die Personalsituation. Jannik Lampen hat sich jüngst einen Kapselabriss im Sprunggelenk des rechten Fußes zugezogen und fällt voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Ebenfalls nicht mit dabei ist Spielmacher Florian Bößmann. Wieder mit im Kader ist hingegen Florian Platen, der gegen seinen Ex-Verein glänzen möchte. „Natürlich sind die Voraussetzungen nicht optimal, aber wir haben immer noch genügend gute Handballer in unseren Reihen und wollen auch in diesem Heimspiel wieder als Sieger vom Platz gehen“, betont Trainer Mike Bordihn.

Eicken II hatte sich jüngst durch den 27:25-Wendesieg über Mitkonkurrent Westerkappeln ein kleines Polster im Abstiegskampf erarbeitet. Die Grönegauer hätten nichts dagegen, an diesem Samstag (18 Uhr) auch im Auswärtsspiel bei der HSG Haselünne/Herzlake zu punkten. "In Herzlake haben wir bisher noch nie etwas geholt. Wir wollen als Außenseiter überraschen", sagt ESV-Handballabteilungsleiter Andreas Arens. Die Reserve kann dabei auf ihren Stammkader bauen.