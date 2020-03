Wellingholzhausen. Ein Känguru aus der Nähe sehen, den schaurigen Ruf des Tasmanischen Teufels hören, an feinen Sandstränden im Pazifik baden und durch wilde australische Urwälder in schroffen Bergen wandern – was jährlich 1,2 Millionen Touristen ins kleinste australische Bundesland Tasmanien treibt, können Besucher des Fachwerks 1775 am Freitag, 20. März, erleben.

Karsten Mosebach, Lehrer am Gymnasium Melle und mehrfach ausgezeichneter Naturfotograf, berichtet um 20 Uhr, was er unterwegs erlebt hat. Er bringt herausragende Bilder und spannende Geschichten mit von der wunderschönen Insel am anderen Ende der Welt.

Tasmanien boomt. „Und das völlig zu recht. Reisen ist einfach, die Natur überwältigend schön und die Tasmanier so freundlich, dass man sich überall willkommen fühlt“, sagt Mosebach.

„Obwohl die kulturellen Unterschiede sehr klein sind, befindet man sich in Tasmanien doch in einer anderen Welt, denn durch die jahrmilllionen währende Abgeschiedenheit hat sich in Australien eine eigene Tier- und Pflanzenwelt entwickelt, die völlig andersartig ist.

Überall begegnet man lustigen, hüpfenden Beuteltieren, bunten Vögeln und schönen Blumen, die man alle noch nie im Leben gesehen hat. Zudem findet man ganz verschiedene Landschaften: Wilde oder verträumte Küsten, ausgedehnte Urwälder oder auch sanft geschwungene Weinberge: „Tasmanien bietet sicher für jeden Geschmack das richtige Ziel“, ist Mosebach überzeugt und tritt mit seiner Multimediashow den Beweis an.

Karten sind im Vorverkauf in der Bäckerei Prinz in Wellingholzhausen und in der Buchhandlung Sutmöller in Melle zum Preis von sieben Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie acht Euro. Reservierungen sind auch über info@fachwerk1775.de möglich.