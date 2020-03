Buer. Die besten Schülerzeitungen Niedersachsens standen im Mittelpunkt der feierlichen Verleihung des 30. JuniorenPressepreises vom Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure (VNJ). Mit bei der Feier mit rund 200 Teilnehmern in Oldenburg dabei war die Schülerredaktion der Lindenschule im Meller Stadtteil Buer.

Der Junioren-Pressepreis stand erneut unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Neben den Schülerzeitungsredaktionen waren auch Gäste aus Politik, Medien und Wirtschaft der Einladung zur Preisverleihung gefolgt. Die zahlreichen Sponsoren des Projektes ermöglichten erneut eine Ausrichtung des Junioren-Pressepreises.

„Es hat uns im vergangenen Jahr große Freude bereitet, die Verleihung des Niedersächsischen JuniorenPressepreises erstmals nach Oldenburg zu holen – und weil alle Gäste und wir selber sehr zufrieden waren, haben wir das in diesem Jahr sozusagen zum 30. Geburtstag des Preises erneut sehr gerne getan“, sagte Karin Katerbau, Vorstandsmitglied des Hauptsponsors OLB Bank, in ihrer Begrüßungsansprache.

„Alle Erst-, Zweit- und Drittplatzierten sind Gewinner, es ist toll mitzuerleben, wie sie sich für ihre Schulen und für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzen. Seit vielen Jahren fördern wir kleine und große, innovative und gemeinnützige Projekte. Unsere Förderschwerpunkte in den Bereichen Jugend, Kultur und Soziales werden von der Mitarbeit in einer Schülerzeitungsredaktion und dem Engagement des VNJ wunderbar abgedeckt“, sagte Karin Katerbau.

Von einer Expertenjury wurde neben der journalistischen Qualität der Zeitungen auch die Abwechslung und Vielfalt stilistischer Ausdrucksformen sowie formale Richtigkeit und Layout bewertet. Dabei wurden unter den weit über 60 Einsendungen die Gewinner ermittelt.

Sieger: „Aber Hallo“

In der Kategorie Realschulen landete die Lindenschule Buer mit ihrem Magazin „Watch Out!“ hinter der Oberschule 1 Nordenham („Aber Hallo“) und vor der Michaelschule Papenburg („Der Kneifer“) auf Platz zwei.D

Die Gewinner der sieben Schülerzeitungskategorien sind automatisch für den bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder qualifiziert und treten dort gegen Konkurrenzpublikationen aus dem gesamten Bundesgebiet an.

Informationen finden sich unter www.pressepreis.de oder unter www.vnj.de.

Die Schülerzeitungs-AG der Lindenschule Buer war wie berichtet erst kürzlich für die Verleihung des Preises „unzensiert“ der Jungen Presse Niedersachsen (JPN) nominiert worden. Es geht dort um „Watch Out!“ und „Dorfgeflüster“. Beide Zeitungen erscheinen als Doppelmagazin in einem Heft. Die Preisverleihung findet am 20. Februar in Hannover statt.