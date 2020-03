Melle. Es kommt ein kräftiger Schwung in das neue Wohnquartier "Neue Mitte Nord". Der Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung ebnete am Mittwochabend den weiteren Weg für die nächsten Planungsschritte. Damit ist der Grundstein gelegt, um nach jahrelangen Planungen in absehbarer Zeit endlich die Bagger anrücken zu lassen.

"Wir freuen uns sehr, dass das rund 60.000 qm große Gelände nun endlich bebaut werden kann", äußerte sich Annegret Mielke (SPD), nachdem Stadtplaner Alexander Reuschel die Eckpfeiler der Planung dargelegt hatte. Demnach werden umfangreiche Untersuchungen zur Oberflächenentwässerung und wasserwirtschaftliche Auswirkungen sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz ebenso berücksichtigt wie Belange des Artenschutzes, schall- und geruchstechnische Auswirkungen, eine Verkehrsplanung sowie eine Sanierung der Altlasten.

Klares Votum des Ortsrates

Nachdem der Ortsrat Melle-Mitte den Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes sowie den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst hatte, folgte jetzt mit der einstimmigen Empfehlung des Planungsausschuss ein nächster Schritt, um das Areal zwischen Beuerscher Straße, Oststraße, Bruchstraße und Mühlenstraße alsbald zu bebauen.

"Das Thema ist intensiv behandelt worden, heute gilt es nun, die Abwägung zu beschließen und den Bebauungsplan auf den Weg zu bringen", betonte Ausschussvorsitzender Axel Uffmann (SPD).

Bagger rollen an

"Mit dem heutigen Beschluss haben wir es endlich geschafft, dass die Bagger anrollen können und in einem zentralen Gebiet in Melle-Mitte Wohnraum geschaffen werden kann", stellte Annegret Mielke fest. Sie bedankte sich bei den vielen Anwohnern, die sich in einem offenen Verfahren in den Planungsprozess eingebracht hätten, sowie bei der Verwaltung, die in einem transparenten Prozess den Belangen der Bevölkerung nachgekommen sei. Nun stehe die Stadt an einem Punkt, der es ermögliche, dass in dem neuen Gebiet 20 Prozent sozialer Wohnraum entstehen könne.

Mit Fug und Recht könne man behaupten, dass die Stadt die Planungen für das neue Quartier gut vorbereitet habe, um es jetzt trotz einiger Juckepunkte auf den weiteren Weg zu bringen, ergänzte Günter Oberschmidt (CDU), verbunden mit der Hoffnung, dass auch das weitere Verfahren offen und transparent verlaufen möge.

Die Entwicklung, dass aus der ehemaligen Industrieruine ein neues Wohnquartier entsteht, sei eine tolle Sache, die man nur begrüßen könne, pflichtete Reinhardt Wüstehube bei. Durch die Planungen würden städtebauliche Missstände behoben und zudem mit der Ansiedlung des Jugendzentrums eine eine gute Lösung geschaffen. Bei den Themen Hochwasser und Verkehrsplanung solle man sich auf die Fachleute verlassen, meinte der Sprecher der Grünen.

Was passiert mit dem Wärmenetz?

Er wollte in diesem Zusammenhang wissen, wie es um die Pläne für das Wärmenetz steht: "Dafür hat die Stadt allein 170.000 Euro für ein Ingenieurbüro ausgegeben. Dass wir dieses Geld in den Wind schreiben, geht nicht", untermauerte Reinhardt Wüstehube.

Alexander Reuschel entgegnete, dass die Stadt die Pläne sehr wohl verfolge. Das Ergebnis der in diesem Zusammenhang erstellten Machbarkeitsstudie sei in Kürze zu erwarten.

Peter Spiekermann wollte wissen, ob angesichts des zu erwartenden Lärmpegels von 63 dB am Tag und bis zu 45 dB in der Nacht Maßnahmen zum Schutz der Anwohner geplant seien. Gerade entlang der Buerschen Straße könnten diese Werte erreicht werden. Alexander Reuschel erwiderte, dass keine besonderen Maßnahmen vorgesehen seien.

In dem neuen Quartier sollen rund 150 Wohneinheiten für die breite Schicht und alle Generationen entstehen. „Attraktiv und bezahlbar“ lautet das Credo der Stadt.



Der Bogen spannt sich dabei von Eigentumswohnungen und Reihenhäuser über Mietwohnungen und Sozialwohnungen bis hin zu altersgerechtem Wohnraum. Auch das Jugendzentrum ist in das Quartier integriert.