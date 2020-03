Oldendorf. Vor einigen Tagen hat in Westerhausen das diesjährige Kinderspiel- und Turnfest des Turnkreises Melle-Wittlage unter dem Motto „Märchen“ stattgefunden.

Die Übungsleiter der Turnabteilung des TSV Westerhausen hatten passend zum Märchen-Motto zehn verschiedene, interessant gestaltete Geräte-Stationen in der Turnhalle am Ochsenweg in Westerhausen aufgebaut. Mehr als 90 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren aus den umliegenden Vereinen des Turnkreises Osnabrück-Land wurden zu dieser beliebten Veranstaltung erwartet.



An der Gerätestation „Hänsel und Gretel“ mussten sich die Kinder durch einen „dunklen Wald trauen“, beim „Froschkönig“ bestand die Aufgabe darin, „eine goldene Kugel aus einem Brunnen zu holen“. Bei der Station „Rapunzel“ durfte an "Rapunzels Haar“ hochgeklettert werden.

Während die Kinder beim Turnen und Spielen an den Stationen ihren Spaß hatten, wurde für die mitgereisten Eltern im TSV-Vereinsraum eine Cafeteria mit leckeren Torten und Kuchen angeboten.

Nachdem alle Turnaufgaben erledigt waren, wurden die Kinder mit Urkunden, Medaillen und Süßigkeiten bedacht und verabschiedeten sich anschließend wieder aus dem TSV-Märchenland.