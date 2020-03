Buer. Seit 2018 ist eine Baustelle im Meller Stadtteil Buer am Kampingring 3 behördlich stillgelegt. Seitdem rührt sich dort nichts mehr. Das gilt auch für einen Anhänger, der dort ebenso lange auf der Straße steht und nach Angaben von Nachbarn mit asbesthaltigem Abfall beladen ist. Die Problematik wurde am Montagabend auch von Anliegern während der Ortsratssitzung angesprochen.

