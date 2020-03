Polizei in Melle belebt Autofahrer mit Herzdruckmassage wieder CC-Editor öffnen

An Ort und Stelle leisteten Polizeibeamte dem bewusstlosen Autofahrer erste Hilfe. Foto: Michael Gründel

Melle . Wie wichtig es ist, in entsprechenden Situationen mittels Erster Hilfe zu handeln und tätig zu werden, zeigt ein Vorfall, der sich am vergangenen Freitagnachmittag auf der Buerschen Straße in Melle ereignete.