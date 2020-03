Buer. Im vergangenen Herbst hatte Pastorin Inga Göbert von der Martinigemeinde im Meller Stadtteil Buer ihren Dienst angetreten. Jetzt im März ist sie in einigen Sendungen der Reihe „MomentMal“ auf NDR 2 zu hören. Die Kurzandachten werden im März an folgenden Tagen auf NDR 2 ausgestrahlt: 13., 17., 20., 26., und 30. jeweils um 18.15 Uhr.

