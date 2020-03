Die jungen Konfirmanden waren den Obstbaum-Experten für ihre Tipps dankbar. Foto: Daniel Liensdorf

Neuenkirchen. Vor drei Jahren legten die Konfirmanden am Friedhof in Neuenkirchen eine Blühweise mit Obstbäumen an. Und der Verband Wohneigentum Neuenkirchen hatte in den Vorjahren die Obstbäume am Busbahnhof St. Annen und beim Reiterhof Hagemann-Krystosek beschnitten. In einer gemeinsamen Aktion haben Konfirmanden und Mitglieder des Verbandes Wohneigentum nun nach den Bäumen geschaut.