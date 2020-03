reuen sich über den Erfolg des 4. Meller Entenrennens: Das Organisationsteam mit Garlitta Finke, Andy Ronsiek-Niederbröker, Anja Lange-Huber, die Ente, Henning Sahnwaldt und Hinrich Wedegärtner (von links). Foto: Dagmar Sahnwaldt

Melle. 101 Preise gab es am Wochenende beim 4. Meller Entenrennen des Lions Clubs Melle-Grönegau zu gewinnen. Nicht alle, die eine Ente mit Losnummer erworben hatten, konnten aber am Samstag life dabei sein, als die Entchen auf der Else Richtung Ziel trieben.